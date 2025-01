Valerio Scanu, il retroscena si scopre solo adesso: “me ne sarei andato subito”

Valerio Scanu svela un retroscena che lascia il pubblico senza parole: il cantante ricorda la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi

Sono passati ben 10 anni dalla partecipazione di Valerio Scanu a L’Isola dei Famosi e il cantante ha deciso di rivelare retroscena sorprendenti su quest’esperienza che non ha di certo dimenticato. Le sue parole sono diventate immediatamente virali sui social.

Ospite di Live Talks ‘The Man Under The Hood’, Scanu ha raccontato quanto fosse estrema l’avventura sull’isola, rivelando che, se ne avesse avuto la possibilità, avrebbe abbandonato immediatamente. “L’Isola dei Famosi è un’esperienza estrema ed è peggio di quello che si vede,” ha spiegato. “Non so come possa aver resistito. Me ne sarei andato subito.”

Ma c’è un motivo che lo ha dissuaso da una simile decisione, che l’artista non ha esitato a confessare. E in più fa sapere un dettaglio che ha sorpreso tutti: la somma ricevuta per la sua partecipazione ad uno dei reality più famosi della TV.

Valerio Scanu non ha potuto abbandonare L’Isola dei Famosi

Valerio Scanu apre il suo cuore durante un’intervista e racconta i tempi dell’Isola dei Famosi quando durante la sua partecipazione preso dallo sconforto desiderò ardentemente di abbandonare. Sono state però le penali contrattuali a fargli cambiare idea: “Non so se gli altri avessero lo stesso contratto mio, ma il mio prevedeva delle penali qualora mi fossi ritirato. Quando non c’erano le penali, uno si ritirava dopo quattro puntate e se ne andava. Ovviamente l’esperienza va presa con una certa serietà, anche per rispetto agli sponsor che investono sul cast,” ha precisato il cantante. Questa rigida clausola ha quindi costretto Scanu a proseguire il percorso nel reality, arrivando fino al quarto posto.

Il cantante ha inoltre confessato che quest’esperienza si può fare solo una volta sola e per di più da incosciente: “non la rifarei più,” ha fatto sapere senza mezzi termini, sottolineando quanto fosse arduo affrontare le sfide quotidiane del programma, nonostante il carattere avventuroso che l’iniziativa promette.

Un altro piccolo segreto svelato da Valerio Scanu riguarda il compenso economico che lo convinse a partecipare. Inizialmente riluttante, il cantante aveva ricevuto una proposta che considerava accettabile ma non sufficiente per convincerlo a prendere parte al programma. Decise quindi di rilanciare con una controproposta: una cifra pari al quadruplo di quella iniziale. Con sua grande sorpresa, la proposta fu accettata. “Mi sono preso dei bei soldi. Non potevo tirarmi indietro.”

Una confessione che non è passata inosservata e che mette in risalto le difficoltà fisiche e psicologiche che può offrire il celebre programma.