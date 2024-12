Non sei adatta”, cosa è successo al Grande Fratello: lite durissima nella Casa

Due concorrenti del Grande Fratello finiscono al centro dell’attenzione per un litigio, che però non convince Luca Calvani

Un’accesa discussione ha tenuto banco in questi ultimi giorni nella casa del Grande Fratello. La lite è scoppiata durante un momento di collaborazione tra le due protagoniste, che non se le sono di certo mandate a dire.

Tutti sanno che il reality diretto da Alfonso Signorini è andato a “pescare” volti noti delle precedenti edizioni per fare risollevare gli ascolti del programma, che nelle scorse settimane pare abbiano fatto fatica a mantenere i livelli degni degli antichi splendori.

Sono proprio i due dei volti più amati della TV, due famosissime, ad essere state al centro del litigio di cui tutti parlano, ossia Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. Andiamo a scoprire perché.

Prima le accuse, poi le scuse a bordo piscina

Stefania Orlando ed Eva Grimaldi hanno litigato nella casa più spiata d’Italia, durante le prove di una coreografia organizzata da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Mentre si ballava seguendo i passi mostrati dai coniugi più famosi della TV, Stefania ha criticato Eva, ritenendo che non fosse adatta a guidare il gruppo delle donne.

I concorrenti infatti si sono ritrovati impegnati nell’eseguire i movimenti coreografici, ma un errore nella sincronia ha innescato accuse reciproche tra le due. Stefania ha sostenuto che la responsabilità fosse di Eva, che si trovava alla guida del gruppo e non dava le corrette indicazioni.

La conduttrice ha ironizzato dicendo che il suo modo di muoversi dava l’impressione che stesse andando a fare la spesa e che non riusciva a mantenere il giusto ritmo per essere al comando della fila. Eva ha replicato affermando che prende lezioni di danza ogni sabato per due ore e che le critiche di Stefania erano fuori luogo.

“Ma guarda com’è! Stefania così non va bene. È da un’ora che lo continui a dire, a me questo non piace. Ok? Perché io la mia danza la faccio due ore ogni sabato. Dice che si vede che non siamo ballerine, ma parla per te!” Ha chiosato l’attrice.

In un momento successivo, Stefania Orlando ha espresso il suo rammarico per lo scontro con Eva. Le due si sono chiarite parlando a bordo piscina, dove Stefania ha ammesso di essersi comportata in modo sgarbato a causa dell’importanza che attribuiva alla prova. Ha inoltre confessato il fastidio provato nel sentire gli altri concorrenti ridere e scherzare durante il litigio, con frasi come: “Ciak, rifacciamola perché non è venuta bene” attribuite da lei a Luca Calvani.