Uomini e Donne, arrivano le nozze a sorpresa: l’annuncio e la foto fanno impazzire i fan

Sono seguiti da quando sono apparsi per la prima volta a Uomini e Donne, dove hanno iniziato il loro grande amore.

Di coppie belle a Uomini e Donne ne sono nate, e molte di esse hanno anche costruito una famiglia. Sono la prova che il dating show di Maria De Filippi non è solo intrattenimento allo stato puro, ma anche un mezzo reale per far sognare e far trovare l’anima gemella a giovani e meno giovani.

Lo sanno bene Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, rispettivamente ex corteggiatrice e scelta dell’ex tronista del trono classico dell’edizione 2018. I due colpirono immediatamente il pubblico per la forte intesa e simpatia. Il loro percorso nel piccolo schermo fu coronato da un’uscita in grande stile, trasmessa in prima serata in una villa romantica alla presenza dei personaggi noti del programma e dei propri cari.

A sei annidi distanza, durante quali i loro amore è cresciuto, rinforzato e dato il frutto più bello, la loro bambina Maria Vittoria, nata nel 2022, è arrivato l’annuncio più bello: si sposano!

Le nozze di Lorenzo e Claudia: tutti i dettagli

Uno scatto su Instagram che immortala Lorenzo che porta in braccio la sua Claudia, come un cavaliere, sta facendo impazzire i fan. “Pronti , partenza , VIAAAAAA quando torneremo a Milano saremo ufficialmente Marito & Moglie, ultimi giorni da fidanzatiiii” E’ la didascalia che accompagna la dolcissima foto.

Il matrimonio che si terrà il 30 novembre 2024 a Nola (Napoli) è l’argomento di questi giorni delle pagine della cronaca rosa, ovviamente con tutti dettagli a seguito: la loro bambina sarà la damigella d’onore e non poteva esserci scelta migliore.

I preparativi sono stati all’insegna delle emozioni e dell’entusiasmo, soprattutto da parte di Lorenzo, che ha condiviso sui social la sua felicità, postando foto e affermando che tutto è pronto per il grande giorno e che manca solo solo il fatidico “sì”.

Quel sì un pò anticipato simbolicamente anni fa, quando davanti a milioni di telespettatori hanno deciso di perseguire insieme sulla strada dell’amore nella vita reale e lontano dalle telecamere. In tutti questi anni Lorenzo e Claudia hanno dimostrato di amarsi tanto e di esserci sempre l’uno per l’altro.

Ma torniamo al matrimonio: avrà un’atmosfera leggermente natalizia, dato l’amore di Lorenzo per questo periodo dell’anno. La scelta dell’autunno è stata fatta proprio per evitare il caldo estivo e si può dire che si è rivelata vincente. La coppia ha anticipato tutti i particolari delle loro nozze durante un’intervista a Verissimo, dove hanno parlato molto di loro e della loro vita assieme all’amore più grande, la piccola Maria Vittoria.