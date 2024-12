This is me, perché Stefano De Martino non è stato invitato: “Con lui altre star”

L’attesa per la trasmissione “This is me”, lo show celebrativo dedicato alla storia di “Amici”, ha suscitato grande interesse tra i fan del programma di Maria De Filippi.

Nonostante il successo della trasmissione, non tutti gli ex allievi hanno ricevuto un invito a partecipare alle puntate in onda su Canale 5. Tra le assenze più note spicca quella di Stefano De Martino, un nome che ha segnato in modo significativo la storia del talent show e che attualmente è impegnato in altre produzioni.

La prima edizione di “This is me” ha debuttato con un ottimo riscontro di pubblico, registrando una media di oltre 3,2 milioni di spettatori. Questo risultato ha permesso a Canale 5 di superare di gran lunga il programma benefico “Noi e…”, trasmesso su Rai 1, che ha totalizzato solo 1,5 milioni di spettatori. In questo contesto di successo, la scelta di non invitare alcune star del talent ha sollevato interrogativi e curiosità tra i fan.

Assenze significative

Tra gli assenti, oltre a Stefano De Martino, troviamo anche Marco Carta, Valerio Scanu, Antonino Spadaccino e Karima Ammar. Mentre per Angelina Mango la motivazione dell’assenza è legata a problemi di salute e all’annullamento del suo tour autunnale, per gli altri nomi non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardo a motivazioni specifiche. È interessante notare come De Martino, che ha costruito una carriera solida grazie al suo passaggio ad “Amici”, non sia presente in uno show che celebra proprio il suo percorso.

De Martino, oltre ad essere un ex allievo del talent, è diventato un volto noto della televisione italiana, conducendo diversi programmi di successo. Attualmente è impegnato su Rai 1 con “Affari Tuoi”, dove ha conquistato il pubblico con il suo stile e la sua simpatia. La scelta di non partecipare a “This is me” potrebbe essere legata ai suoi impegni lavorativi, ma solleva anche interrogativi sulla dinamica di relazioni tra i vari ex concorrenti e la produzione del programma di Maria De Filippi.

Nonostante le assenze, “This is me” continua a richiamare l’attenzione del pubblico, con ospiti illustri come Alessandra Amoroso, Elodie, Annalisa, Giulia Stabile, Giordana Angi e Riki, che si alternano sul palco per rendere omaggio alla storia di “Amici”. La celebrazione dei successi degli ex allievi e delle loro carriere è un elemento centrale del programma, ma l’assenza di figure iconiche come De Martino porta a interrogarsi su quali criteri siano stati adottati per le selezioni degli ospiti.

L’industria dell’intrattenimento è spesso caratterizzata da scelte strategiche che possono sembrare incomprensibili ai fan. L’assenza di Stefano De Martino e di altri artisti di successo potrebbe far parte di un piano più ampio per rimanere freschi e introdurre nuove personalità nel panorama televisivo. Tuttavia, la nostalgia per le figure del passato non può essere ignorata, e i fan di “Amici” si aspettano sempre di rivedere i loro beniamini, soprattutto in occasioni così significative.

In un contesto in cui la competizione tra emittenti è sempre più accesa, le scelte di programmazione possono anche riflettere una volontà di diversificazione e rinnovamento. Mediaset, dopo il buon riscontro di “This is me”, potrebbe decidere di proporre una seconda edizione, tenendo in considerazione le reazioni del pubblico e le assenze che hanno suscitato curiosità e discussioni.

La storia di “Amici” è costellata di successi, ma anche di assenze significative. La mancanza di Stefano De Martino, Marco Carta e altri volti storici mette in luce una tensione tra il passato e il presente del talent show. La celebrazione di una tradizione spesso porta con sé la nostalgia per coloro che l’hanno rappresentata, ma è anche un’opportunità per dare spazio a nuove voci e talenti.