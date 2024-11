Stare seduto per più di 10 minuti sul wc fa male, cosa si rischia: in pochi lo sanno

Perché non dovresti stare per più di 10 minuti seduto sul water. La scienza ci dice che i problemi possono essere non di poco conto

In un mondo sempre più connesso, dove il tempo trascorso sui social media e sui dispositivi digitali è in costante aumento, molti di noi hanno sviluppato l’abitudine di portare il cellulare in bagno. Sebbene possa sembrare innocuo, questo comportamento può avere ripercussioni significative sulla nostra salute, specialmente quando ci tratteniamo sul water per periodi prolungati. Gli esperti avvertono che rimanere seduti sul water per più di 10 minuti può contribuire a una serie di problemi di salute. Andiamo a vedere i rischi.

Sebbene possa sembrare un dettaglio insignificante nella nostra routine quotidiana, il tempo trascorso sul water può avere un impatto significativo sulla nostra salute. Adottare pratiche più consapevoli e ascoltare i segnali del nostro corpo può fare una grande differenza nel prevenire problemi a lungo termine.

La posizione sul water e i suoi effetti

Quando ci sediamo sul water, la posizione ovale esercita una pressione sui glutei, mantenendo il retto in una posizione più bassa rispetto a quando siamo seduti su una sedia. Il chirurgo colon-rettale Lai Xue dell’University of Texas Southwestern Medical Center spiega che questa posizione aumenta la pressione sulla circolazione sanguigna nella delicata area attorno all’ano, favorendo il rischio di prolasso emorroidario. Le emorroidi, che sono vene dilatate nella parte finale del canale anale, possono perdere la loro capacità di rimanere nella loro sede naturale, causando disagio e complicazioni.

Oltre al rischio di emorroidi, il trattenersi a lungo sul water può portare al prolasso rettale, una condizione in cui il retto scivola verso il basso e sporge dall’ano. Questo problema è spesso legato a un indebolimento del pavimento pelvico, essenziale per il supporto dell’intestino e per il controllo dell’urina. La dottoressa Farah Monzur, direttrice dell’Inflammatory Bowel Disease Center di Long Island, spiega che la pressione prolungata sul pavimento pelvico può affaticare i muscoli, aumentando il rischio di incontinenza.

Un’altra preoccupazione significativa è il potenziale legame tra lunghi periodi seduti sul water e il cancro al colon. Sebbene il disagio costante durante l’evacuazione possa essere un sintomo di condizioni gastrointestinali come la sindrome dell’intestino irritabile o il morbo di Crohn, un peggioramento della stitichezza o il bisogno di passare molto tempo sul water possono essere segnali di cancro al colon. Secondo il gastroenterologo Lance Uradomo, la presenza di un nodulo all’interno dell’intestino può causare ostruzioni, bloccando il flusso delle feci e portando a stitichezza e sanguinamento.

Per mitigare questi rischi, gli esperti consigliano di evitare di portare dispositivi elettronici o letture in bagno, riducendo così la tentazione di rimanere seduti troppo a lungo. In caso di difficoltà ad evacuare, si raccomanda di non sforzarsi e di non rimanere sul water per più di 10 minuti. Il movimento può aiutare a stimolare i muscoli intestinali, facilitando il processo di evacuazione. Inoltre, mantenere una buona idratazione e seguire una dieta ricca di fibre sono strategie essenziali per ammorbidire le feci e prevenire lo sforzo durante l’evacuazione.

Un altro aspetto importante è riconoscere quando i sintomi potrebbero indicare problemi di salute più gravi. Se si soffre di stitichezza persistente, si nota sangue nelle feci o si sperimenta una perdita di peso inspiegabile, è fondamentale consultare il proprio medico. Questi sintomi, associati a un’abitudine di sedersi a lungo sul water, potrebbero richiedere ulteriori indagini da parte di un gastroenterologo o di un chirurgo colon-rettale.