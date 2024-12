Sei sotto i 164 cm? Ecco come puoi vestirti per apparire al meglio, i consigli del fashion stylist

Come apparire al meglio, scegliendo i giusti outfit, quando sei di bassa statura: alcuni, preziosi, consigli del fashion style.

La moda è un linguaggio universale, ma per chi è di bassa statura, può risultare spesso complicata da interpretare. In particolare, le donne italiane, che mediamente non superano i 164,6 cm, possono trovarsi a dover affrontare sfide uniche quando si tratta di scegliere gli outfit giusti.

La buona notizia è che, con alcuni semplici trucchi e strategie, è possibile valorizzare la propria figura e sentirsi sempre al top. Ecco quindi alcuni consigli utili per chi non supera i 164 cm.

Come vestirti se sei di bassa statura

Il primo passo per un guardaroba adatto alle basse stature è optare per le linee petite. Negli ultimi anni, molti marchi hanno iniziato a produrre collezioni specifiche per donne di bassa statura, il che facilita notevolmente lo shopping. Questi capi sono progettati per adattarsi meglio alle proporzioni di chi è più basso, evitando così il problema di dover ricorrere a modifiche. Brand come ASOS e Zalando offrono una vasta selezione di abbigliamento petite, mentre marchi più lussuosi stanno iniziando a seguire questa tendenza. Assicurati di controllare le sezioni dedicate a queste collezioni per trovare pezzi che ti calzino a pennello.

Uno dei capi più problematici per le donne basse sono sicuramente i jeans. La lunghezza dell’orlo può facilmente risultare eccessiva, portando a un look poco armonioso. Per questo motivo, è consigliabile scegliere brand che offrono misurazioni tradizionali, ovvero taglie che indicano sia la larghezza che la lunghezza. Marchi come Levi’s, ma anche diversi brand di alta moda, offrono opzioni ideali. Un trucco efficace è anche quello di optare per modelli a vita alta, che allungano visivamente le gambe, creando un effetto slanciato.

Quando si tratta di capispalla, la scelta della lunghezza è fondamentale. I cappotti lunghi possono essere un’ottima opzione, ma è importante prestare attenzione alla loro forma. I modelli che terminano sopra i fianchi o quelli molto lunghi possono aiutare a slanciare la figura. Evita i cappotti che si fermano a metà coscia, poiché possono accorciare otticamente la silhouette. Se indossi gonne o vestiti con un cappotto, cerca di mantenere una coerenza nella lunghezza per evitare di spezzare la figura.

Se sei indecisa sulla lunghezza delle gonne, il consiglio è di puntare sugli estremi: o mini o lunghissime. Le gonne corte possono mettere in risalto le gambe, mentre le gonne lunghe possono creare un effetto di continuità. Questo aiuta a non interrompere la verticalità della figura e a dare un aspetto più slanciato. Occasionalmente, puoi anche considerare gonne midi, ma assicurati che non si fermino a metà polpaccio, poiché potrebbero allargare la figura.

Il modo in cui abbini i colori può influenzare notevolmente la percezione della tua altezza. L’uso del color block, che crea un contrasto netto tra diverse tonalità, può spezzare la verticalità e rendere la figura più corta. Per ovviare a questo, opta per un look monocromatico, che crea una linea continua e allungata. Puoi sempre aggiungere un capospalla in un colore contrastante, ma cerca di mantenere il resto dell’outfit in tonalità simili.

Quando si parla di abbigliamento sportivo, i leggings possono rappresentare una sfida. I modelli lunghi possono risultare ingombranti e poco eleganti. Per questo motivo, i leggings alla lunghezza 7/8, che terminano appena sopra la caviglia, sono un’ottima scelta. Questo tipo di pantalone non solo è più comodo, ma aiuta anche a slanciare la figura, poiché mette in evidenza le caviglie.

Non possiamo parlare di moda senza menzionare le scarpe. I tacchi sono spesso l’arma segreta per chi è di bassa statura, ma attenzione: non sempre un tacco alto è la soluzione migliore. Opta per tacchi di altezza media, che sono più comodi e non compromettono l’equilibrio del tuo outfit. Se desideri indossare tacchi alti, abbinali a pantaloni che ricadano morbidamente sopra le scarpe, in modo da non interrompere la linea verticale del tuo look.