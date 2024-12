Perchè Lorella Cuccarini e Heather Parisi hanno litigato: i veri motivi della rottura

Lorella Cuccarini e Heather Parisi perché hanno litigato? Emergono oggi i veri motivi della rottura: le dichiarazioni della coach di Amici.

Per molti Lorella Cuccarini e Heather Parisi non hanno mai avuto un rapporto di amicizia, ma neanche di cortesia. Entrambe prime ballerine di programmi di successo sono state spesso messe l’una contro l’altra soprattutto dalla stampa che ha fantasticato su uno scontro fra le due. Poi hanno condotto Nemicamatissima e hanno dimostrato di potere andare d’accordo e di condividere la passione per la danza. In seguito al programma tra le due è però scoppiata la polemica.

La Parisi ha infatti rivelato di non aver avuto lo stesso trattamento di Lorella, e ha poi puntato il dito verso la collega: “Siamo agli antipodi, per stili di vita, modo di ballare, per carattere e per convinzioni personali”, ha più volte dichiarato la statunitense. Diversamente la Cuccarini non si è mai sbilanciata, si è limitata a dire che la Parisi l’ha bloccata su tutti i social e che evidentemente non vuole avere nessun contatto con lei, e di conseguenza evita anche il confronto.

Intervistata da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Heather ha rivelato che non prova nulla nei confronti di Lorella: “Non è niente per me, provo indifferenza. Non fa parte della mia vita“. Ma quali sono le reali ragioni della lite? Perché le due ballerine non sono mai riuscite a trovare un comune accordo? Le risposte potrebbero risalire a qualche decennio fa, quando Pippo Baudo preferì la Cuccarini dopo aver lavorato per diverse stagioni con Heather.

Lorella Cuccarini: “Heather? Mi ha bloccato sui social!”

Heather Parisi e Lorella Cuccarini non hanno avuto modo di porre fine ai loro recenti confronti. Le due prime donne non hanno più nessun contatto sui social, perché la statunitense ha bloccato Lorella sulle varie piattaforme. A parte le supposizioni citate non sono note le reali ragioni della lite, le due non hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali, hanno solo deviato alle domande in merito al confronto, che incuriosisce da sempre il pubblico.

Heather ufficialmente vive in Giappone e non ha molte occasioni di incontrare Lorella Cuccarini anche se viene spesso in Italia. Recentemente ha partecipato a Benedetta Primavera ospite di Loretta Goggi, anche la coach di Amici era tra gli invitati dello show, ma a quanto pare le due ex ballerine non si sono incontrate.

Chi si aspettava un chiarimento è rimasto deluso. Ad oggi le due showgirl sono ancora distanti e a quanto pare non hanno nessuna intenzione di porre fine al contrasto.