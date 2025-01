“Mi ha cambiato la vita”, Cristiano Malgioglio a cuore aperto: la verità sul cantautore

Cristiano Malgioglio si lascia andare ad una confessione davvero incredibile che sconvolge i fan: ecco le sue parole

Uno dei personaggi tra i più amati e apprezzati dal pubblico di tutti i tempi è senza dubbio Cristiano Malgioglio. Nel corso della sua vita, è stato uno dei parolieri più imponenti della scena musicale italiana, oltre che personaggio pubblico, opinionista, conduttore e molto altro. Ultimamente, l’uomo si è lasciato andare ad una confessione che ha spiazzato un po’ tutti: ecco di che si tratta.

Non tutti lo sanno, ma Cristiano Malgioglio ha scritto testi meravigliosi per moltissimi cantanti come Marcella Bella, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Pupo, Amanda Lear, Milva, Mónica Naranjo, Rita Pavone, Patty Pravo, Giuni Russo, Ornella Vanoni, Sylvie Vartan e Iva Zanicchi. In particolare, la notorietà l’ha avuta scrivendo due testi meravigliosi per la grandissima Mina: stiamo parlando di Ancora ancora ancora e L’importante è finire.

Il successo, però, è arrivato nel 1972 quando esordì come autore di Amo per Donatella Moretti e successivamente con Ciao cara come stai per Iva Zanicchi. Attualmente, Cristiano dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip è diventato l’idolo di molti giovani proprio per la sua simpatia, ironia e voglia di fare sempre meglio, nonostante una carriera da brivido.

Cristiano Malgioglio, la confessione che spiazza

Nonostante il successo e la carriera da invidiare, Cristiano Malgioglio rimane sempre quello di sempre, un uomo umile, di talento e un vero professionista del settore spettacolo. Intervistato dalla bellissima Francesca Fialdini nel suo Da noi a ruota libera, Cristiano ha voluto esprimere emozioni, opinioni e riflessioni catturando il cuore del pubblico.

Circa la sua carriera, l’incontro con Mina Mazzini gli ha cambiato la vita, tanto che ha confessato: “Quando incise la mia prima canzone mi aveva chiamato a telefono. Pensavo non fosse lei, anche perché inizialmente mi aveva detto che le canzoni che le avevo proposto non erano adatte a lei. Quando lo dissi a mia madre, non ci credeva nemmeno lei”.

Uno dei desideri impossibili ma più grandi di Cristiano Malgioglio è proprio quello di incontrare sua madre che non c’e più: “Vorrei sentire la voce di mia madre, che non c’è più”.

Nonostante tutto, Malgioglio ha il cuore grande e continua ad essere uno dei personaggi più amati nel panorama dello spettacolo italiano; egli è capace di coniugare successo, talento e leggerezza regalando delle storie che rimangono davvero impresse nel cuore di chi le ascolta.