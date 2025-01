Come capire se hai una carenza di ferro: 10 sintomi rivelatori

Carenza di ferro, questi sono 10 sintomi rivelatori per capire se ne soffri: ecco i dettagli e le curiosità

Uno dei sintomi tra i più comuni nel mondo e fra i nostri lettori è sicuramente la carenza di ferro. In molti dei nostri lettori ci hanno chiesto di approfondire l’argomento in quanto ne soffrono e non sanno proprio come riconoscerne i sintomi. Proprio per questo, ci siamo noi che ti suggeriamo quali possono essere i sintomi rivelatori: ecco i dettagli e le curiosità che scoprirai nel nostro articolo di approfondimento.

Proprio perché la carenza di ferro è sempre più sviluppata tra i nostri lettori, ti suggeriamo alcune cose tecniche da conoscere; innanzitutto ci teniamo a dirti che la relazione tra anemia e carenza di ferro è universalmente nota, proprio perché quest’ultimo rappresenta una parte fondamentale dell’emoglobina ed essenziale per il trasporto dell’ossigeno nel sangue.

L’assorbimento del fero, bisogna dire, che varia a seconda del fabbisogno corporeo e, se questo aumenta, la mucosa dell’intestino lo assorbe in maggiori percentuali e viceversa. Quando senti parlare di mancanza o perdita di ferro, questa potrebbe variare fra 0,8-1,5 mg al giorno, soprattutto per il sesso femminile.

Per ogni ml di sangue perso se ne vanno circa 0,5 mg di ferro, anche se le perdite comunque sono difficili da quantificare soprattutto durante le mestruazioni, in quanto alcune donne possono perderne di più del previsto.

Carenza di ferro, ecco i sintomi rivelatori: i dettagli

proprio perché il ferro è coinvolto in diversi processi vitali, così come vi abbiamo accennato nel paragrafo precedente, è bene dirvi che vi sono alcuni sintomi rivelatori che ti fanno subito capire se ne soffri. Uno di questi è la stanchezza cronica, ossia la ridotta capacità del sangue di trasportare ossigeno.

Un altro sintomo è quello di avere pelle chiara e palpebre interne chiare; infatti se quest’ultima appare gialla o pallida potrebbe rappresentare una carenza di ferro. E, ancora, se salire le scale o fare una passeggiata ti rende decisamente stanco o affaticato, potreste avere mancanza di ferro.

Tra gli altri segnali che indicano una mancanza di ferro, sicuramente vi è quello di un battito cardiaco accelerato in quanto il cuore dovrebbe lavorare di più per pompare il sangue e distribuire l’ossigeno a tutti i tessuti.

Anche mal di testa, vertigini, unghie fragili e mani e piedi freddi sono segnali che indicano una mancanza o carenza di ferro nel tuo corpo.

In conclusione, vi diciamo tra gli altri sintomi vi sono anche sensazioni di formicolio o prurito nelle gambe specialmente la notte, problemi alla lingua e alla bocca e, in ultimo anche il desiderio di mangiare cose che non sono commestibili come il ghiaccio, l’argilla o la terra indicano un vero problema di carenza di ferro, nonostante questi siano meno conosciuti.