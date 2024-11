Uomini e Donne, Maria de Filippi stremata: cosa succede alla regina di Mediaset

La recente putata di Uomini e Donne ha messo a dura prova la consueta pazienza di Maria De Filippi: scontro epocale in studio

Il pubblico di Uomini e Donne forse se lo aspettava, ma per Maria De Filippi non sarà stato proprio un momento felice. La padrona di casa conosciuta per il suo aplomb rilassato, è apparsa visibilmente stremata davanti a quella che viene vista come l’ennesima lotta tra le due donne storiche dello show, Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Questa volta però il confronto tra le due acerrime nemiche è stato più forte del solito, sfiorando persino l’uscita dal programma di una delle due: una resa dei conti “fino all’ultimo sangue”. Se Tina è presente nel programma fin dagli albori in qualità di opinionista, Gemma da oltre 10 anni è la protagonista del trono over, come dama in cerca dell’anima gemella.

E’ risaputo che tra loro non scorra buon sangue, soprattutto perchè Tina non le manda a dire ed è sempre pronta a criticare Gemma per le sue scelte e per il suo comportamento all’interno dello show per ciò che concerne soprattutto il suo approccio ai cavalieri. Proprio quest’ultimo punto è stato motivo di sfogo della Galgani, la quale, intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin non ha esitato a “lamentarsi” delle incursioni fastidiosi della Cipollari.

Litigio acceso al centro dello studio: Gemma minaccia di lasciare lo show

La puntata di Uomini e Donne del 22 novembre è stata particolarmente difficile per Maria De Filippi. La padrona di casa ha dovuto moderare l’accesa discussione tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Il litigio scoppia in seguito alle dichiarazioni di Gemma fatte durante un’intervista a Verissimo, dove ha insinuato che i giudizi e le critiche di Tina hanno influito negativamente sulle sue relazioni sentimentali passate.

Questo scatena una furiosa reazione da parte di Tina, che accusa Gemma di mentire e di attribuirle colpe ingiuste. “Ti pregherei, quando sei invitata in queste trasmissioni, di non raccontare le solite menzogne che dici su di me, le solite barzellette” Tuona l’opinionista rivolgendosi alla Galgani, che aggiunge: “Ha avuto il coraggio di dire che la causa dei suoi fallimenti sentimentali sono dovuti a me, alle mie cattiverie e ai miei giudizi su di lei.”

Gemma replica sostenendo di non aver dato colpe precise a Tina, ma di aver sottolineato le sue interferenze in momenti importanti. Si dichiara stanca delle continue critiche e arriva a minacciare di lasciare il programma, giudicando le accuse inaccettabili: “Maria non ce la faccio più. Io una cosa del genere non la posso sopportare. Non sono quella che descrive. Io vado via, non lo posso accettare”. Poi aggiunge: “È inaccettabile quello che dice, c’è un limite a tutto”.

Maria De Filippi dal suo scranno, stremata, cerca di placare gli animi e alla fine decide di mostrare un video dell’esterna tra Gemma e il suo corteggiatore Fabio. La clip mostra la dama e il cavaliere sempre più affiatati. Dopo un primo bacio, la relazione sembra prendere una piega positiva. Gemma si dice intenzionata a mostrargli tutte le sue sfaccettature, mentre Fabio dichiara di essere molto colpito da lei. La scena si conclude con un altro bacio, lasciando il pubblico curioso su ciò che potrà ancora a accadere.