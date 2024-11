Questi cibi possono aiutarti a guarire prima da raffreddore e influenza: la bella notizia che aspettavi

Cibi da mangiare e da evitare quando si ha l’influenza. Ecco i pro e i contro spiegati dettagliatamente dalla scienza

Quando ci si trova a dover affrontare l’influenza, la scelta dei cibi da consumare può avere un impatto significativo sul recupero. Sebbene l’appetito possa diminuire durante una malattia, è essenziale mantenere un’alimentazione equilibrata e regolare. Questo è particolarmente importante in presenza di febbre, che porta a un maggiore consumo calorico e richiede un’assunzione adeguata di nutrienti per sostenere il sistema immunitario. In questo articolo, esploreremo i cibi che possono aiutare a favorire una pronta guarigione e quelli da evitare per non aggravare la situazione.

Quando si è ammalati, è consigliabile evitare bevande alcoliche, gassate e quelle contenenti caffeina. Queste bevande possono causare disidratazione, un fattore che può peggiorare la condizione generale del corpo. In alternativa, il tè nero può essere una scelta migliore per chi cerca una bevanda energizzante.

Gli zuccheri, in particolare quelli raffinati, possono provocare infiammazione e interferire con la risposta immunitaria. Durante un’influenza, è meglio evitare dolci, gelati, cereali zuccherati e bibite, che possono compromettere la capacità del corpo di combattere la malattia.

Le carni lavorate e i salumi sono spesso difficili da digerire e richiedono una notevole quantità di energia da parte dell’organismo, energia che dovrebbe essere invece impiegata per combattere l’infezione. È consigliabile limitare il consumo di hamburger, salsicce, hot dog e insaccati durante il periodo di malattia.

Cibi da mangiare per guarire prima dall’influenza

Lo yogurt greco è un alimento altamente raccomandato durante l’influenza, soprattutto per chi tollera i latticini. Questo alimento fermentato è una fonte eccellente di probiotici, che possono migliorare il microbioma intestinale e supportare la flora batterica. Non solo lo yogurt greco contiene probiotici, ma è anche ricco di proteine, il che lo rende un’ottima scelta per fornire energia e sostenere i muscoli mentre si recupera.

L’idratazione è cruciale quando si ha l’influenza. L’acqua di cocco si presenta come un’ottima opzione per reintegrare i liquidi persi, poiché è ricca di potassio e altri elettroliti essenziali. A differenza della semplice acqua, l’acqua di cocco aiuta a mantenere l’equilibrio idrico del corpo, fondamentale per modulare la temperatura corporea e supportare le funzioni cellulari.

Un grande classico della medicina popolare, il brodo di pollo è un alimento ideale per chi è influenzato. Non solo aiuta a decongestionare le vie nasali e lenire il mal di gola, ma è anche facilmente digeribile e una buona fonte di proteine. Inoltre, il brodo contribuisce a mantenere adeguati livelli di idratazione, un aspetto fondamentale per combattere la febbre.

La frutta rappresenta un’ottima alleata per il sistema immunitario. Molti frutti, come agrumi, mele, banane e avocado, sono ricchi di acqua e contengono vitamine e minerali essenziali. La vitamina C, presente in grandi quantità negli agrumi, gioca un ruolo cruciale nella risposta immunitaria del corpo e nella riparazione cellulare.

Le verdure cotte sono una fonte importante di vitamine e minerali. Carote, cipolle e sedano possono essere facilmente incorporate in minestre e brodi, fornendo nutrienti essenziali per il recupero. È preferibile consumarle cotte, poiché le verdure crude possono risultare difficili da digerire e causare gonfiore.

Le proteine sono fondamentali per combattere le infezioni. Fagioli, noci, pesce, carne magra e pollame sono tutte fonti eccellenti di proteine e contengono minerali come selenio e zinco, essenziali per un sistema immunitario sano. Le uova, ricche di proteine e vitamina D, sono particolarmente indicate per supportare il recupero.

Questi ingredienti naturali sono noti per le loro proprietà benefiche. L’aglio, grazie all’allicina, ha un’azione antibatterica che può aiutare a ridurre l’infiammazione. Lo zenzero, con il suo composto attivo, il gingerolo, è noto per le sue proprietà medicinali, che possono alleviare nausea e vomito.