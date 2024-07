Gli Italiani Preferiscono Viaggiare: La Ricerca che Rivela Nuove Tendenze

Secondo una recente ricerca condotta negli Stati Uniti, è risultato che scegliamo sempre più di spendere i nostri soldi in viaggi e vacanze, piuttosto che in cose materiali. Dimostrando che viaggi e felicità sono strettamente legati.

Sembra proprio che le persone più felici non siano coloro che possiedono molti oggetti, ma chi ha avuto più esperienze.

Viaggiare ci rende felici

La ricerca dimostra che le esperienze di viaggio le percepiamo come un investimento emotivo. Viaggiare ci rende felici, immaginare di essere in luoghi lontani, esplorare luoghi sconosciuti, immergersi in culture diverse, provare sapori nuovi crea dei ricordi indimenticabili e ci fa bene alla mente e al corpo. La scoperta di nuovi orizzonti e l’avventura di immergersi in mondi diversi arricchiscono la nostra vita in modi che nessun oggetto materiale può fare.

Questa tendenza può essere attribuita al valore intrinseco delle esperienze vissute. Mentre gli oggetti materiali tendono a perdere il loro fascino nel tempo e danno una felicità breve; i ricordi dei viaggi resteranno con noi per sempre. La soddisfazione del nuovo acquisto da Zara durerà poco, mentre il ricordo delle notti cullati dal suono delle onde, o la colazione con la frutta tropicale saranno tatuati nella nostra mente. Viaggiare ci fa crescere, ci rende migliori, più aperti verso il prossimo, facendo uscire il nostro spirito di adattamento e aiutandoci a vedere il mondo da una prospettiva diversa.

La Fortuna di poter viaggiare

Se molti di noi pianificano con cura ogni minimo dettaglio del viaggio, altri sperano in un colpo di fortuna per realizzare i propri sogni, poiché non sempre abbiamo i soldi per poter prenotare quel viaggio tanto desiderato. Perché continuare a sognare di viaggiare in quel luogo esotico che abbiamo visto su Instagram, o immaginare improbabili aiuti della dea bendata alla Turista per Sempre? Perché restare nel letto a sognare quando abbiamo la possibilità di permetterci quell’hotel 5 stelle alle Maldive? Meglio essere preparati per rendere quel sogno realtà: risparmiamo dandoci da fare per trovare una soluzione con low budget: ce ne sono tantissime in bassa stagione rimboccandosi le maniche e sfruttando internet per trovare le offerte più convenienti.

Realizzare i Desideri con la tecnologia

Insomma, avere i soldi ci permette di viaggiare e, di conseguenza, di essere felici. Ma anche le tecnologie ci aiutano a farlo. Oggi, grazie a internet, organizzare un viaggio è diventato più facile che mai. Esistono molteplici piattaforme online che consentono di comparare prezzi, trovare offerte e prenotare ogni dettaglio del viaggio con pochi clic. Possiamo pianificare il nostro viaggio facilmente grazie alle recensioni e ai consigli di altri viaggiatori.

Internet ci consente di avere un contatto con altre culture ancora prima di partire. Guardare video su YouTube, foto in Instagram, leggere blog di influencer viaggiatori ci aiuta a fantasticare sulle mete da visitare. L’estate è arrivata e non possiamo evitare di pensare che spenderemo i soldi in viaggi.

Preferiamo spendere in esperienze che in cose materiali, le vediamo come una fonte di felicità. Prendersi una pausa dalla quotidianità dove sembra impossibile prendersi un secondo per pensare ci fa bene al corpo e alla mente. Dicono che viaggiare è da ricchi ma non bisogna essere ricchi per viaggiare.