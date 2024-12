Scarpe come nuove, in lavatrice si può ma attenzione a questi passaggi: se li salti combini un disastro

Lavare le scarpe in lavatrice è un’abitudine sempre più comune, tuttavia, è fondamentale affrontare questo compito con attenzione.

Lavare le scarpe in lavatrice è molto comune, ma bisogna stare attenti a non saltare alcuni passaggi cruciali può portare a scarpe rovinate e a una lavatrice danneggiata. In questo articolo, scoprirai come procedere per lavare correttamente le scarpe in lavatrice, evitando errori comuni e prolungando la vita delle tue calzature.

La prima regola fondamentale è conoscere quali tipi di scarpe possono essere lavati in lavatrice. Ecco un elenco delle categorie generalmente sicure:

Scarpe da ginnastica: Le sneakers in tessuto o materiali sintetici resistenti sono adatte per il lavaggio. Scarpe sportive: Calzature progettate per la corsa o il fitness possono resistere a questo trattamento. Scarpe di tela: Modelli in tela, come espadrillas o scarpe estive leggere, sono generalmente lavabili.

Al contrario, evita di lavare in lavatrice scarpe in pelle, camoscio o cuoio, così come quelle con decorazioni delicate come perline o glitter, poiché potrebbero rovinarsi irrimediabilmente. Se hai dubbi sul materiale delle tue scarpe, è sempre meglio optare per un lavaggio a mano.

Passaggi per lavare le scarpe in lavatrice

1. Preparazione delle scarpe

La preparazione è un passaggio cruciale. Ecco cosa fare:

Rimuovi lacci e solette : Togli i lacci e lavali separatamente, magari in una rete per bucato. Le solette, se rimovibili, dovrebbero essere pulite a mano per evitare deformazioni.

: Togli i lacci e lavali separatamente, magari in una rete per bucato. Le solette, se rimovibili, dovrebbero essere pulite a mano per evitare deformazioni. Elimina lo sporco in eccesso: Prima di procedere con il lavaggio, usa una spazzola per rimuovere fango, polvere o sassolini dalla suola. Questo migliora il risultato finale e protegge la lavatrice.

2. Proteggi le scarpe

Inserisci le scarpe in una rete per bucato o in una vecchia federa di cuscino. Questo passaggio riduce il rischio di danneggiare il tamburo della lavatrice e protegge le scarpe durante il lavaggio.

3. Imposta il programma giusto

Scegli un programma di lavaggio delicato con una temperatura massima di 30°C e una centrifuga leggera. Utilizza un detergente liquido, evitando ammorbidenti o prodotti troppo aggressivi che potrebbero danneggiare le scarpe.

Attenzione a questo errore comune

Un errore comune è lavare le scarpe insieme ad altri indumenti delicati o non utilizzare un supporto ammortizzante. Le scarpe possono sbattere contro le pareti del tamburo, danneggiando l’elettrodomestico o deformandosi. Per evitare questo problema, inserisci alcuni asciugamani vecchi nella lavatrice insieme alle scarpe. Gli asciugamani agiranno come ammortizzatori, riducendo il rumore e proteggendo sia le scarpe che la lavatrice.

Dopo il lavaggio, l’asciugatura è un momento delicato. Ecco i passi da seguire:

Evita l’asciugatrice : Il calore elevato può deformare le scarpe o danneggiare i materiali. È meglio evitare di utilizzare l’asciugatrice.

: Il calore elevato può deformare le scarpe o danneggiare i materiali. È meglio evitare di utilizzare l’asciugatrice. Lascia asciugare all’aria : Posiziona le scarpe in un luogo ben ventilato, lontano da fonti di calore diretto come termosifoni o sole. L’asciugatura naturale è sempre la migliore opzione.

: Posiziona le scarpe in un luogo ben ventilato, lontano da fonti di calore diretto come termosifoni o sole. L’asciugatura naturale è sempre la migliore opzione. Usa carta assorbente: Inserisci fogli di carta assorbente o giornale all’interno delle scarpe per mantenere la forma e accelerare l’asciugatura. Questo accorgimento aiuta a prevenire la formazione di cattivi odori.

Consigli per mantenere le scarpe in buono stato

Oltre a lavare le scarpe in lavatrice, ci sono altre pratiche utili per mantenerle in ottimo stato: