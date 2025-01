Saldi invernali 2025, quando iniziano, Regione per Regione: le 5 regole anti-truffa da ricordare

Se non aspetti altro che i saldi invernali, allora devi assolutamente scoprire quando iniziano e quali sono le 5 regole per non farti truffare

Con l’arrivo del nuovo anno, in Italia si apre ufficialmente la stagione dei saldi invernali. A partire dal 4 gennaio 2025, circa 16 milioni di famiglie italiane si preparano a dare il via a una frenetica caccia agli affari, sia nei negozi fisici che online. Questi saldi non rappresentano solo un’opportunità per risparmiare, ma anche un evento fondamentale per il rilancio dei consumi e per il sostegno al settore della moda, dopo un anno segnato da sfide economiche.

Secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio, durante i saldi invernali ciascuna persona spenderà mediamente circa 138 euro, contribuendo a un fatturato complessivo di 4,9 miliardi di euro.

Questo evento commerciale non è solo una tradizione profondamente radicata nella cultura italiana, ma anche un’occasione che attira un numero crescente di turisti stranieri, sempre più affascinati dallo shopping made in Italy. Giulio Felloni, Presidente della Federazione Moda Italia-Confcommercio, ha espresso l’importanza dei saldi per l’economia italiana, sottolineando che si tratta di un momento cruciale per soddisfare le esigenze dei consumatori e rilanciare il settore, auspicando che i saldi di quest’anno siano caratterizzati da una “tripla ‘E'”: Economia, Ecologia ed Etica.

I saldi dovrebbero incoraggiare acquisti responsabili, dove il consumatore cerca un buon rapporto qualità-prezzo. La consapevolezza nella scelta dei prodotti diventa quindi fondamentale, non solo per risparmiare, ma anche per supportare aziende e marchi che offrono prodotti sostenibili e di qualità.

Le 5 regole anti-truffa da seguire

Per evitare brutte sorprese durante i saldi, la Federazione Moda Italia-Confcommercio ha stilato una guida con cinque regole anti-truffa da seguire:

Cambi: La possibilità di cambiare un capo è generalmente a discrezione del negoziante. Se il prodotto risulta difettoso o non conforme, il negoziante è obbligato a ripararlo o sostituirlo. Prova dei capi: Anche se non è obbligatoria, la prova dei capi è una buona pratica per assicurarsi che il vestito calzi bene e soddisfi le aspettative. Pagamenti: I negozianti sono obbligati ad accettare pagamenti con carte di credito, quindi non lasciatevi scoraggiare se un negozio tenta di rifiutare questo metodo di pagamento. Prodotti in vendita: I capi in saldo devono essere di carattere stagionale o di moda, quindi diffidate da offerte su prodotti che non rientrano in queste categorie. Indicazione del prezzo: È fondamentale che i negozianti indichino chiaramente il prezzo normale di vendita, lo sconto applicato e il prezzo finale. Questo aiuta a garantire trasparenza nelle transazioni.

Le date di inizio e fine dei saldi possono variare a seconda della regione. Ecco una panoramica dettagliata di quando iniziano i saldi invernali in ogni regione italiana:

Abruzzo : dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni. Possibilità di vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.

: dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni. Possibilità di vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno. Basilicata : dal 4 gennaio al 1 marzo 2025, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

: dal 4 gennaio al 1 marzo 2025, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi. Calabria : dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali 15 giorni prima.

: dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali 15 giorni prima. Campania : dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima.

: dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima. Emilia Romagna : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025, per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima.

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025, per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima. Friuli Venezia Giulia : dal 4 gennaio al 31 marzo 2025, con vendite promozionali possibili in qualsiasi periodo dell’anno.

: dal 4 gennaio al 31 marzo 2025, con vendite promozionali possibili in qualsiasi periodo dell’anno. Lazio : dal 4 gennaio 2025, per 6 settimane, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima.

: dal 4 gennaio 2025, per 6 settimane, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima. Liguria : dal 4 gennaio al 17 febbraio 2025, per 45 giorni, con divieto di vendite promozionali 40 giorni prima.

: dal 4 gennaio al 17 febbraio 2025, per 45 giorni, con divieto di vendite promozionali 40 giorni prima. Lombardia : dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima.

: dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima. Marche : dal 4 gennaio al 1 marzo 2025, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima.

: dal 4 gennaio al 1 marzo 2025, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima. Molise : dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo.

: dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo. Piemonte : dal 4 gennaio 2025, per 8 settimane, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima.

: dal 4 gennaio 2025, per 8 settimane, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima. Puglia : dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025, con divieto di vendite promozionali 15 giorni prima.

: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025, con divieto di vendite promozionali 15 giorni prima. Sardegna : dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali 40 giorni prima.

: dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali 40 giorni prima. Sicilia : dal 4 gennaio al 15 febbraio 2025, con vendite promozionali possibili in qualsiasi periodo dell’anno.

: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2025, con vendite promozionali possibili in qualsiasi periodo dell’anno. Toscana : dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima.

: dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima. Umbria : dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con vendite promozionali possibili in qualsiasi periodo dell’anno.

: dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con vendite promozionali possibili in qualsiasi periodo dell’anno. Valle d’Aosta : dal 2 gennaio al 31 marzo 2025, con divieto di vendite promozionali 15 giorni prima.

: dal 2 gennaio al 31 marzo 2025, con divieto di vendite promozionali 15 giorni prima. Veneto : dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima.

: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima. Trento e provincia: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025, con i commercianti che determinano liberamente i periodi per i saldi.

Con i saldi invernali alle porte, è il momento ideale per rinnovare il guardaroba e fare acquisti intelligenti, seguendo sempre le regole per evitare truffe e garantire un’esperienza di shopping positiva.