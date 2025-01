Con questo shampoo i capelli sono più lucenti e sani: l’ultima novità degli hair stylist

Se da anni sogni capelli sani, forti e lucenti, allora devi assolutamente provare la novità che sta spopolando sul web: ecco di che si tratta

Molti delle nostre lettrici sempre curiose di scoprire le novità del beauty e del benessere per la cura e i trattamenti della propria pelle e dei propri capelli, e per questo abbiamo deciso di sorprendere tutti con una novità che sta spopolando sul web lanciata dagli hair stylist più importanti in circolazione. La novità riguarda il mondo della cosmesi prevalentemente bio e naturale: continua la tua lettura e ne rimarrai davvero di stucco.

Come molti altri settori, anche il mondo della cosmesi sta davvero facendo passi da gigante anche grazie alla tecnologia, grazie anche alle scoperte più attente all’ecosostenibilità, al clean e all’ecosistema in generale. Infatti, complici di questa famosissima rivoluzione, sono anche gli esperti del settore he introducono spesso nuovi prodotti che spopolano soprattutto nel mondo del web.

Uno dei nomi fra i più imponenti nel mondo del beauty e del benessere è senza dubbio quello dell’hairsylist James Pecis, che ha introdotto due prodotti davvero molto interessanti: andiamo a vedere nel prossimo paragrafo di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità davvero incredibili.

Capelli sani e lucenti, questa è la novità imperdibile

Come già accennato nel precedente paragrafo, Pecis ha introdotto una novità davvero meravigliosa: si tratta di un Daily shampoo in pastiglia e il suo conditioner. Nel dettaglio, Pecis ha deciso di creare sua linea di prodotti per la cura dei capelli, Blu & Green, ossia una collezione di prodotti composti da shampoo e balsamo in pastiglia , un formato inedito e che rispetta più di tutti l’ambiente.

L’obiettivo di Pecis è senza dubbio quello di “creare prodotti di alta qualità senza le cattive implicazioni della plastica non correttamente riciclata, tutto nella linea è alloggiato in imballaggi di carta riciclabile e privi di plastica o in alluminio”.

Pecis, ancora spiega: “L’etica del marchio assicura che tutto, dalla raccolta degli ingredienti alle persone coinvolte, al trasporto, riduca le emissioni. L’obiettivo è fornire cosmesi pulita al consumatore, in ogni fase del percorso”.

In molti però saranno sicuramente curiosi di scoprire come in realtà si usano queste pastiglie: basterà sbriciolare una pastiglia nel palmo della mano, emulsionarla con un po’ d’acqua e con la schiuma che si formerà potrai detergere la chioma, partendo proprio dalle radici.

Inoltre, questo ti permette di abbattere l’uso della plastica monouso e consente di viaggiare liberamente, rendendolo adatto ad un pubblico decisamente vasto.