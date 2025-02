Serena Rossi è un nome che risuona forte nel panorama televisivo italiano, amata dal pubblico per la sua versatilità e il suo talento.

L’attrice, che ha conquistato il cuore di molti grazie al suo ruolo da protagonista nella fiction “Mina Settembre”, ha recentemente condiviso un momento di grande fragilità e dolore durante la sua apparizione al programma “Verissimo”. La perdita del suo caro zio Luciano ha segnato un momento difficile nella sua vita, un lutto che ha toccato non solo lei, ma anche la sua famiglia e i suoi cari.

Serena Rossi ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo in giovane età, mostrando sin da subito una predisposizione per la comunicazione e l’arte. Crescendo, ha lavorato in vari locali insieme a suo padre, cimentandosi in esibizioni di pianobar che le hanno permesso di affinare le sue capacità artistiche. “Ero molto comunicativa”, ha raccontato. Ma è stato il musical “Scugnizzi” a segnare il suo debutto sul palcoscenico, un’esperienza che le ha aperto le porte a una carriera in ascesa. La sua famiglia ha sempre rappresentato un pilastro fondamentale nella sua vita, supportandola in ogni passo verso il successo.

Messaggio di supporto: I suoi genitori e sua sorella le hanno espresso il loro orgoglio per il traguardo raggiunto. Passione per lo spettacolo: Serena ha sempre trovato conforto e realizzazione nel suo lavoro, ricordando con affetto i momenti trascorsi nei villaggi turistici.

Un dolore inaspettato

Il lutto per la perdita di zio Luciano ha colpito profondamente Serena Rossi. Questo evento è giunto in un momento inaspettato e ha creato un vuoto incolmabile nella sua vita e in quella della sua famiglia. “Se ne è andato un pezzo grande e non ci credo ancora che è successo”, ha dichiarato con un sospiro carico di emozione, mentre cercava di trattenere le lacrime durante l’intervista con Silvia Toffanin. Zio Luciano, fratello del padre di Serena, aveva un legame speciale con lei e la sua famiglia.

Un grande senso dell’umorismo : Nonostante la malattia, mantenne sempre un atteggiamento positivo.

Impatto sulla famiglia: "Un lutto è molto difficile da elaborare, quando arriva in maniera così inaspettata", ha aggiunto, rivelando come anche suo figlio Diego stia affrontando la situazione.

La famiglia è sempre stata una fonte di sostegno per Serena Rossi, e in momenti come questo, il legame si fa ancora più forte. Cresciuta in un ambiente unito, la perdita di zio Luciano ha portato la sua famiglia a stringersi ancora di più. “Siamo tutti molto legati”, ha spiegato, sottolineando come il dolore condiviso possa unire ulteriormente le persone.

Senso di comunità: Le cugine, coetanee di Serena e sua sorella, hanno vissuto la stessa esperienza, creando un forte legame di sostegno reciproco.

Amore e sostegno in ogni passo

Serena Rossi non è solo un’attrice di successo, ma è anche una moglie e madre devota. Il suo compagno di vita, Davide Devenuto, è l’amore della sua vita, e la loro storia è un esempio di come l’amore possa superare le avversità. Si sono conosciuti sul set di “Un posto al sole” e, nonostante la differenza di età di 13 anni, hanno trovato una connessione profonda che li ha portati a costruire una vita insieme.

Un amore che cresce : “Davide è l’amore della mia vita”, ha affermato Serena, trasmettendo gioia e stabilità.

Cerimonia intima: La coppia si è sposata nel 2023 a Roma con solo 14 invitati.

Nel 2016 sono diventati genitori, dando vita a un figlio che rappresenta un nuovo capitolo della loro vita. La famiglia è sempre stata una priorità per Serena, che cerca di bilanciare il lavoro con la vita domestica, continuando a concretizzare sogni insieme al suo compagno.