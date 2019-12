La cura dei capelli passa anche dalla spazzola giusta. Uno strumento che utilizziamo tutti i giorno e che deve ricevere la giusta importanza. Utilizzare pettini di scarsa qualità può causare danni alla capigliatura. Se abbiamo dei capelli ricci, il pettine con i denti stretti non è la soluzione più adatta. Accanirsi sui nodi con uno strumento del genere rischia non solo di far rimare i capelli impicciati ma anche di rompere il pettine stesso. Sempre meglio optare per una spazzola, sia quando sono bagnati che asciutti.

Una delle spazzole più pratiche per districare i nodi dei capelli è il modello Tangle Teezer. Non ha il manico, ma chi l’ha provata per la prima volta non l’ha più lasciata. Questa spazzola è molto utile anche per spalmare balsami e maschere per capelli. Non a caso, la marca Coco Eve include un tipo simile nel packaging.

Ci sono poi i modelli a pianta larga. Si usano di solito dopo aver lavato i capelli, quando sono ancora bagnati. Tuttavia, c’è chi le ritiene un valido strumento anche per l’asciugatura, soprattutto se poi si deve passare la piastra lisciante. Potreste provare quella della marca Ghd, una delle più amate.

Le spazzole a forma di tubo restano un evergreen, sebbene utilizzarle come gli hair stylist sia molto complicato. Inoltre, sempre più persone saltano la prima stiratura con il phon per passare direttamente alla piastra. C’è poi la spazzola elettrica, decisamente sconsigliata se si hanno i capelli ricci. Il rischio è quello di non catturare fin da vicino alla radice i capelli per lisciarli.

Della Tangle Teezer da provare anche la Wet Detangler Midnight, con setole flessibili e pratica maniglia. è stato progettato appositamente per districare di capelli bagnati. Il manico ergonomico e sottile garantisce un’ottima agilità nell’usarla. Questo strumento di bellezza ha 326 setole pieghevoli per ottenre la massima districabilità senza dolore.

4 spazzole per capelli da comprare su Amazon

Comprala su Amazon

Compralo su Amazon