ROMA – Borse e occhiaie sono tra gli inestetismi di bellezza più comuni e fastidiosi a cui si può andare incontro. Dopotutto, il contorno occhi è una delle zone più sensibili del nostro corpo in quanto la pelle è sottile e costantemente sotto stress: basti pensare che sbattiamo le palpebre più di 10.000 volte al giorno! Non solo: stile di vita frenetico, costante uso di cellulari e chat, luce blu emessa dagli schermi di smartphone, pc e tablet, ma anche abuso di qualche cattiva abitudine come fumo e alcool possono mettere alla prova il nostro contorno occhi facendo comparire occhiaie e borse.

Tuttavia, è importante sapere che esistono alcuni rimedi efficaci per arginare il problema. Oltre all’idratazione, all’alimentazione sana e al riposo, esistono creme e sieri specifici che ci aiuteranno a rassodare la pelle del viso e ottenere un contorno occhi sano e luminoso riducendo visibilmente occhiaie e borse.

Alimentazione: il segreto è idratare, bevete il più possibile! In generale, poi, un’alimentazione sana e una dieta alimentare composta da liquidi naturali (acqua o succhi di frutta ricchi di vitamina C e K), sali minerali, frutta e verdura aiuta a migliorare la micro-circolazione, e quindi contrasta comparsa delle occhiaie. Un rimedio-bomba sono i succhi filtrati con agrumi, red berries, finocchi, banane e carote, naturalmente con magnesio e potassio.

Uno dei rimedi più efficaci contro occhiaie e borse è senza dubbio il riposo: è necessario riposare più a lungo possibile. La posizione migliore sarebbe a testa in su e con il busto sollevato, per evitare il ristagno di sangue intorno alle orbite.

Un altro rimedio efficace è il massaggio, che stimola la microcircolazione dei capillari del contorno occhi, soprattutto se abbinato all’olio di ribes nero che oltre a rinforzare la pelle ha proprietà di vaso protettore e garantisce l’integrità dei vasi sanguigni e linfatici.

Ghiaccio per un effetto choc: mettete in freezer due cucchiaini per un paio d’ore e poi posizionateli sotto gli occhi, l’effetto freddo farà sparire le vostre occhiaie.

Creme per il contorno occhi: l’applicazione di patch, creme e sieri defaticanti per contorno occhi risulta molto efficace per lenire le occhiaie. Abbiamo selezionato le 10 creme e gel low cost più gettonate e acquistate su Amazon. Non vi resta che scegliere quello più adatto a voi.