Jennifer Aniston è una delle attrici più popolari del pianeta (oltre a essere una delle più pagate).

Al di là delle sue doti artistiche, da decenni è un punto di riferimento per le beauty addict, considerando che in quel di Hollywood si narra che spenda circa 220mila euro all’anno in trattamenti di bellezza.

Immaginiamo che nel suo bagno ci siano i migliori prodotti in circolazione, ma considerate che non tutti sono inaccessibili dal punto di vista del prezzo.

Tra gli alleati low cost c’è per esempio lo Heritage Store Rosewater Spray, che ha usato per andare in onda con il suo Morning Show.

Si tratta di un’acqua purificata mischiata a olio di rosa damascena. Un acquirente di Amazon ha detto che lo spray “ti ridà la vita”, quindi non c’è da stupirsi che Aniston lo usi durante i servizi fotografici mattutini e le sessioni di riprese lunghe ore e ore.

Anche Selena Gomez è una fan di questo spray, che tiene sul suo comodino, così come la modella Candice Swanepoel, ex angelo di Victoria’s Secret, la quale ha detto a Vogue che utilizza lo spray per dare energia alla pelle quando ha un aspetto stanco.

La collega Ashley Graham ha dichiarato a Elle nel 2019 che l’acqua di rose con glicerina è uno dei suoi must-have di bellezza, spiegando che si spruzza il prodotto “prima dell’idratante, dopo l’idratante, prima del trucco, dopo il trucco, nel mezzo della giornata”.

I benefici del prodotto amato da Jennifer Aniston.

L’acqua di rose è antinfiammatoria e antibatterica, il che significa che può lenire l’irritazione della pelle.

Lo spray è noto anche per la sua capacità di tenere a freno l’umidità (sia nei capelli che nella pelle).

La glicerina, un agente delicato, ma profondamente idratante, è in grado di combattere la pelle secca.