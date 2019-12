ROMA – Quando si parla di pelle del viso, il contorno occhi è una delle zone più delicate e sensibili in quanto la pelle è sottile e messa costantemente sotto stress. Per questo motivo è facile che compaiano inestetismi come occhiaie o borse. Tuttavia, è importante sapere che esistono alcuni rimedi efficaci per arginare il problema. Oltre all’idratazione, ad una alimentazione sana e al riposo, esistono creme e sieri specifici che ci aiuteranno a rassodare la pelle del viso e ottenere un contorno occhi sano e luminoso.

Uno dei rimedi più efficaci contro occhiaie e borse è senza dubbio il riposo: è necessario riposare più a lungo possibile. La posizione migliore sarebbe a testa in su e con il busto sollevato, per evitare il ristagno di sangue intorno alle orbite

Alimentazione: il segreto è idratare, bevete il più possibile! In generale, poi, un’alimentazione sana e una dieta alimentare composta da liquidi naturali (acqua o succhi di frutta ricchi di vitamina C e K), sali minerali, frutta e verdura aiuta a migliorare la micro-circolazione, e quindi contrasta comparsa delle occhiaie. Un rimedio-bomba sono i succhi filtrati con agrumi, red berries, finocchi, banane e carote, naturalmente con magnesio e potassio.

Un altro rimedio efficace è il massaggio, che stimola la microcircolazione dei capillari del contorno occhi, soprattutto se abbinato all’olio di ribes nero che oltre a rinforzare la pelle ha proprietà di vaso protettore e garantisce l’integrità dei vasi sanguigni e linfatici.

Ghiaccio per un effetto choc: mettete in freezer due cucchiaini per un paio d’ore e poi posizionateli sotto gli occhi, l’effetto freddo farà sparire le vostre occhiaie.

Creme per il contorno occhi: l’applicazione di patch, creme e sieri defaticanti per contorno occhi risulta molto efficace per lenire le occhiaie. Abbiamo selezionato i 5 prodotti Amazon più acquistati e amati per il loro rapporto qualità prezzo:

REMESCAR crema contorno occhi contro borse e occhiaie. Tra le più amate su Amazon. Clinicamente ideato per ridurre le borse sotto gli occhi e le occhiaie scure – Il trattamento occhi è stato sviluppato e prodotto da operatori innovatori leader del mercato nel settore della cura degli occhi. RISULTATI IMMEDIATI – Applicando una piccola quantità di crema per gli occhi, le borse sotto gli occhi si ridurranno fino al 75% – L’effetto di questa crema dura circa 8-10 ore – Adatta per gli uomini e le donne.

Satin Naturel contorno occhi. VINCITORE 2019* Siero Viso all’Acido Ialuronico Puro 100% BIOLOGICO. La combinazione a elevato dosaggio di acido ialuronico a basso, medio e alto peso molecolare rafforza la tua pelle grazie a un quadruplice effetto: 1°: effetto rimpolpante antirughe immediato; 2°: miglioramento complessivo della texture della pelle; 3°: effetti antietà a lungo termine; 4°: Glucosammina stimola la produzione naturale di acido ialuronico. A base di aloe vera biologico al posto dell’acqua (rispetto da altri fornitori). Fortificato con estratto di alga spirulina biologico e acqua di rose biologica per un effetto nutriente aggiuntivo per pelle, viso, collo e occhi: adatto per le donne e per gli uomini nonché per tutti i tipi di pelle. Perfettamente idoneo come idrante per il giorno e per la notte per viso.

Black Pearl Eye Mask, maschera contorno occhi. Benefici: Riduce le occhiaie e il gonfiore, idrata il contorno occhi, aiuta ad attivare la rigenerazione cellulare per promuovere il metabolismo della pelle. Black Pearl Essence contiene vitamine e sostanze minerali che idratano e tonificano la pelle intorno agli occhi, riducono le rughe, diminuiscono le occhiaie nere migliorando al contempo il tono e la consistenza della pelle.

Filorga Time Filler Eyes. Dai laboratori Filorga, questo contorno occhi è molto amato su Amazon. Crema correzione occhi assoluta. Le rughe sono levigate, la palpebra è distesa, le occhiaie sono attenuate. Formato da 15ml

Eye Cream LDREAMAM crema per occhiaie e contorno occhi. PER RIDURRE OCCHIAIE E BORSE: Questa Crema Occhi aiuta a ridurre gonfiore, occhiaie e rughe. ANTI-AGE: Questa leggera crema per gli occhi è delicata sulla pelle e si assorbe rapidamente con nessun residuo grasso.Lascia sulla pelle una sensazione setosa, liscia e di idratazione. QUALITÀ E REJUVENATING: Adatto a tutti i tipi di pelle, anche sensibili. Con i migliori ingredienti attivi come Vitamina E, è composta da ingredienti naturali di origine vegetale.

IDUNCARE Firming Eye Cream. Contorno Occhi Rassodante. La crema per gli occhi di Iduncare contiene l’acido ialuronico, uno degli ingredienti più potenti per combattere in modo efficace le linee sottili, le rughe profonde e le zampe di gallina. Inoltre, migliora la rigenerazione delle cellule cutanee e l’elasticità della pelle. ANTI-BORSE E OCCHI GONFI: Arricchita con caffeina, la formula del contorno occhi combatte efficacemente contro le occhiaia e lenisce gli occhi stimolando la circolazione del sangue in quest’area del viso. I risultati sono visibili sin dal primo utilizzo. EFFETTO RAPIDO : I risultati sono immediati e duraturi. La pelle risulterà immediatamente più soda e avrà meno rughe.

Nuvò Eye Contour cream alla bava di lumaca. Crema Contorno Occhi con INNOVATIVO Acido ialuronico 3 Pesi Molecolari: Collagene Marino, Olio di Argan ed olio con OMEGA 6-9, 100% BIO. TRATTAMENTO PROFESSIONALE: 10 attivi di origine naturale. Un vero e proprio trattamento professionale per il benessere del tuo contorno occhi. Valido aiuto contro: il gonfiore delle palpebre, Borse sotto gli occhi, Zampe di galline e rughe intorno agli occhi. Gli attivi naturali presenti nella nostra crema riporteranno radiosità ai tuoi occhi stanchi, dando un sollievo nelle aree più secche. BAVA DI LUMACA: Pura e concentrata. L’estrazione avviene manualmente senza danneggiare le lumache. Contiene naturalmente Allantoina ,Collagene ,Elastina ,Acido Glicolico e Proteine naturali.100% MADE IN ITALY. 10 PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI: Bava di Lumaca, Acido Ialuronico Micronizzato a 3 pesi molecolari(basso,medio,alto), Estratto di Acmella, Olio di Pracaxi, Olio di Argan, Collagene marino, Olio di soya, Olio di Oliva, Vitamina E, Germe di Grano. OMEGA 6, OMEGA 9: Contenuti nell’OLIO DI PRACAXI: estratto a freddo dalle foreste pluviali subtropicali dell’Amazzonia 100% BIOLOGICO. Questo olio ricco di omega 6-9 favorisce il rinnovamento cellulare e i processi di cicatrizzazione, migliora il tono e l’elasticità cutanea, attenua rughe e irregolarità cutanee.

BioNike Defence Xage Ultimate Crema viso Lifting rimodellante 50ml. Il complesso rejuvenate sgf stimola la sintesi e la corretta organizzazione degli elementi chiave della matrice extra-cellulare e i principali fattori di crescita della pelle. Associato a genisteina, isoflavone dalle proprietà ridensificanti, e a uno lipodipeptide dall’azione anti-gravità